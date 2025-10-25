Bihar Elections 2025: जदयू ने बिहार चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

By रुस्तम राणा | Updated: October 25, 2025 22:44 IST2025-10-25T22:44:46+5:302025-10-25T22:44:46+5:30

जनता दल (यूनाइटेड) ने शनिवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 11 प्रमुख पार्टी सदस्यों को निकाल दिया, जिनमें चार पूर्व विधायक और दो पूर्व एमएलसी शामिल हैं।

JDU expels 11 leaders, including four former MLAs, for anti-party activities ahead of Bihar Elections 2025 | Bihar Elections 2025: जदयू ने बिहार चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

Bihar Elections 2025: जदयू ने बिहार चुनाव से पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से निकाला

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक नाटकीय कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) ने शनिवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 11 प्रमुख पार्टी सदस्यों को निकाल दिया, जिनमें चार पूर्व विधायक और दो पूर्व एमएलसी शामिल हैं।

हटाए गए लोगों में ये शामिल हैं-

1. पूर्व मंत्री शैलेश कुमार
2. पूर्व MLC संजय प्रसाद
3. पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह
4. पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार
5. पूर्व MLC रणविजय सिंह
6. पूर्व MLC अमर कुमार सिंह
7. पूर्व MLC अस्मा परवीन
8. पूर्व MLC लव कुमार
9. पूर्व MLC आशा सुमन
10. पूर्व MLC दिव्यांशु भारद्वाज
11. पूर्व MLC विवेक शुक्ला

पार्टी ने कहा कि ये सदस्य जेडीयू के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे - कुछ कथित तौर पर पार्टी की मुख्य विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे।

नीतीश कुमार ने विपक्ष पर अल्पसंख्यकों को 'वोट बैंक' समझने का आरोप लगाया

बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं पर मुस्लिम समुदाय का 'वोट बैंक' के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां अल्पसंख्यक समुदायों को सही प्रतिनिधित्व या सशक्तिकरण दिए बिना सिर्फ़ खोखले वादे करती हैं। 

कुमार ने एनडीए द्वारा कल्याण और समावेश के लिए किए गए प्रयासों पर ज़ोर दिया, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में बढ़ोतरी, मदरसों को मान्यता और समर्थन, कमज़ोर मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सहायता, स्कॉलरशिप, कोचिंग, हॉस्टल और युवाओं के लिए उद्यमिता योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके प्रशासन ने 2005 से अल्पसंख्यकों के समग्र विकास और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं - इसकी तुलना उन्होंने पिछली सरकारों से की, जिन पर उन्होंने समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ़ चुनावी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया। 

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं से अपील की कि वे पार्टियों का मूल्यांकन सिर्फ़ बातों के आधार पर नहीं, बल्कि असल प्रगति के आधार पर करें, और ज़ोर देकर कहा कि एनडीए ने सक्रिय रूप से शांति को बढ़ावा दिया है, बार-बार होने वाले सांप्रदायिक दंगों को खत्म किया है, और कल्याण और समावेशी नीति निर्माण के ज़रिए ज़रूरतों को पूरा किया है।

ये बड़े निष्कासन और सीधे आरोप एक अशांत राजनीतिक माहौल का संकेत देते हैं, जहाँ पार्टी अनुशासन, अल्पसंख्यक कल्याण और मतदाता लामबंदी बिहार के महत्वपूर्ण चुनावों से पहले मुख्य मुद्दे बने हुए हैं।

Web Title: JDU expels 11 leaders, including four former MLAs, for anti-party activities ahead of Bihar Elections 2025

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025JDUNitish Kumarबिहार विधानसभा चुनाव 2025जेडीयूनीतीश कुमार