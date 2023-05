Jalandhar by-election result: आधे से ज्यादा मतों की गिनती पूरी, आप के सुशील रिंकू कांग्रेस की करमजीत कौर से 25,000 से अधिक वोटों से आगे, जानें भाजपा का हाल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 11:55 AM

Jalandhar by-election result: इस सीट के लिए उपचुनाव 10 मई को हुआ था। मतों की गिनती सुबह आठ बजे शुरू हुई। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के जनवरी में निधन के कारण यह सीट खाली हो गई थी।

तस्वीरः सोशल मीडिया