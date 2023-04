पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना तो जयराम रमेश ने किया पलटवार, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वारंटी समाप्त हो गई है और पार्टी कोई गारंटी देने की स्थिति में नहीं है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने कांग्रेस को वोट दिया, वे अभी भी अपनी चुनावी गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की वारंटी समाप्त हो गई है और पार्टी कोई गारंटी देने की स्थिति में नहीं है।

इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अब पीएम मोदी की बारी है कि वे हताशा और हताशा में भद्दी टिप्पणियां करें। कांग्रेस के चुनावी वादे पूरे नहीं करने के पीएम मोदी के दावों पर पलटवार करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना, 125 दिन का काम, स्वास्थ्य का अधिकार और चिरंजीवी योजना लागू की।

After Amit Shah & Yogi, now it’s Modi’s turn to make outrageous comments due to despair & desperation.



On May 10th, people of Karnataka will guarantee the end of the BJP 40% Commission Sarkara. A few days later Congress Guarantees will be implemented like we have in RJ, CH & HP. pic.twitter.com/tgigfmLmcM