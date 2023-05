जगदीश शेट्टर ने चुनावी अखाड़े में चित होने पर कहा, "मैं तो हार गया, लेकिन मेरी चुनौती ने भाजपा को हरा दिया"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 08:46 AM

जगदीश शेट्टर कर्नाटक की हुबली-धारवाड़ सेंट्रल सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश तेंगिनाका के हाथों 34,289 मतों के भारी अंतर से हार गये हैं। हार के बाद शेट्टर ने कहा कि भाजपा द्वारा की गई मेरी अनदेखी ही उसे चुनाव में ले डूबा।

फाइल फोटो