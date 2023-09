इस्कॉन ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी को भेजा ₹100 करोड़ का मानहानि नोटिस, जानें क्या है मामला

Highlights इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने भाजपा सांसद द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया कहा- निराधार आरोप लगाने के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है वायरल वीडियो में कथित तौर पर मेनका गांधी ने कहा था कि इस्कॉन पर अपनी गौशालाओं से गायों को कसाइयों को बेचने का आरोप लगाया

नई दिल्ली: इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) ने भाजपा सांसद मेनका गांधी को उनके इस दावे के जवाब में 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस जारी किया है कि धार्मिक संगठन वध के लिए गायों को कसाई को बेचने में संलग्न है। इस्कॉन ने उनके आरोपों को "पूरी तरह से निराधार" बताया है और कहा है कि भक्तों को टिप्पणियों से "गहरा दुख" हुआ है।

इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने कहा, ''आज हमने इस्कॉन के खिलाफ पूरी तरह से निराधार आरोप लगाने के लिए मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। इस्कॉन के भक्तों, समर्थकों और शुभचिंतकों का विश्वव्यापी समुदाय इन अपमानजनक, निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण आरोपों से बहुत दुखी है। हम इस्कॉन के खिलाफ भ्रामक प्रचार के खिलाफ न्याय की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"

#WATCH | West Bengal | On BJP MP Maneka Gandhi's remark, Vice-President of ISKCON Kolkata, Radharamn Das says, "The comments of Maneka Gandhi were very unfortunate. Our devotees across the world are very hurt. We are taking legal action of defamation of Rs 100 Crores against her.… pic.twitter.com/wLkdrLLsVd