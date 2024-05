ISC ICSE Result 2024: CISCE इस साल नहीं जारी करेगा टॉपर्स लिस्ट, बोर्ड ने बताया कारण, जानें

Highlights काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई और आईएससी परीक्षा वर्ष 2024 के परिणामों की घोषणा कर दी है। आईसीएसई में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। आईएससी में भी लड़कियों ने बाजी मारी है।

नई दिल्ली: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई और आईएससी परीक्षा वर्ष 2024 के परिणामों की घोषणा कर दी है। आईसीएसई में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां लड़कियों का पास प्रतिशत 99.65% है तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 99.31% है। आईएससी में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों ने 98.92% तो लड़कों ने 97.53% पास प्रतिशत हासिल किया है।

