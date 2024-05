Delhi Student On Inheritance Tax: 'विवाह के बाद मिलता है 'स्त्रीधन', हम किसी के साथ क्यों बांटे', कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल

Highlights सैम पित्रोदा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन कांग्रेस पर बोले छात्र, हम आपातकाल को भूल जाते हैं जो लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा छात्रा ने कहा, विवाह के बाद मिलने वाले स्त्रीधन को हम किसी के साथ क्यों बांटे

Delhi Student On Inheritance Tax: राजधानी दिल्ली में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की 'विरासत कर' टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रा श्रुति शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो के हिसाब से हम यह नहीं कर सकते हैं कि जो स्त्री धन हमें विवाह के बाद मिलता है, उसे हम किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं।

हम उसे बचाकर रखते हैं अपने पास। समय के अनुसार, अगर हमें उसकी जरुरत पड़ जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि मैं अपनी चीज किसी ऐसे इंसान के साथ कैसे शेयर कर सकती हूं, जिसे मैं जानती तक नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से कैसे ऐसे जाने दूं जो मेरा हक है। मेरा स्त्रीधन न तो सरकार छीन सकती है और न कोई इंसान।

#WATCH | Delhi: Saksham Saxena, a student, says, ".... This thing of 'inheritance tax' has been taken into discourse while elections are going on to polarise things. Congress talks about dictatorship and we forget the 'Emergency' which was implemented by Indira Gandhi. They… pic.twitter.com/P32IyljxQL

दूसरे छात्र सक्षम सक्सेना ने कहा कि विरासत कर की चर्चा अभी तक नहीं थी, चुनाव के समय में कांग्रेस इसकी चर्चा करने लगी है। 1953 में यह विरासत कर लागू हुआ था और 1984 में इसे खत्म किया गया। इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हटाया था। लेकिन, इसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है। इसे देश में इसलिए लाया जा रहा है ताकि देश में तनाव का माहौल बने।

#WATCH | Shruti Sharma, a student, says, "If we see 'women wealth' that we get while our marriage, how can we share that. We keep it for needy hours, and I'll use it for myself when in need instead of sharing it with someone I barely know. I don't think it's right. I have seen my… pic.twitter.com/06aAj9rk7q