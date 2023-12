भारतीय नौसेना ने अरब सागर युद्धपोत तैनात किए, अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ाई

Highlights भारतीय नौसेना ने अरब सागर युद्धपोत तैनात किए अरब सागर, अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ाई मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद बड़ा फैसला लिया

नयी दिल्ली: भारतीय नौसेना ने पिछले दिनों अरब सागर में एक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नौसेना ने हाल में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की घटनाओं के मद्देनजर अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपने निगरानी तंत्र को बढ़ा दिया है। नौसेना ने अग्रिम पंक्ति के विध्वंसक और युद्धपोत तैनात करके निगरानी के स्तर को बढ़ाया है।

