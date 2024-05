ISC ICSE Result 2024: आज आएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे, SMS के जरिए ऐसे चेक करें रिजल्ट

By मनाली रस्तोगी | Published: May 6, 2024 08:47 AM

Next

ICSE Class 10th, ISC Class 12th Result 2024, ICSE ISC Result 2024: छात्र अपना रिजल्ट एसएमएस के जरिए भी देख सकते हैं।

ISC ICSE Result 2024: आज आएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे, SMS के जरिए ऐसे चेक करें रिजल्ट