IAC Vikrant: आईएसी विक्रांत नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत, जानें इसकी खासियत

Highlights IAC Vikrant का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है, अगले महीने नौसेना में होगा शामिल। भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो ऐसे विमानवाहक पोत बना सकते हैं। IAC Vikrant का निर्माण 2009 में शुरू हुआ था, पोत ने सभी समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

नई दिल्ली: भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत (आईएसी) ‘विक्रांत’ दो सितंबर को नौसेना में शामिल हो जाएगा। इसकी घोषणा नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने गुरुवार को की। आईएसी ‘विक्रांत’ के शामिल होते ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में आ जाएगा जो 40 हजार टन के वजन से अधिक के एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइननिंग और निर्माण करते हैं। अभी तक ऐसी क्षमता केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के पास ही है।

नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने कहा कि स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत आईएसी ‘विक्रांत’ के सेवा में शामिल होने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आईएसी ‘विक्रांत’ को कोच्चि में एक कार्यक्रम में नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे।

India has joined the select club of nations including the US, UK, Russia, China and France to design and manufacture aircraft carriers above 40,000 tonnes: Indian Navy Commodore Thapar



