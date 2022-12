ऋषभ पंत के लिए पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले- उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के अहम खिलाड़ी ऋषभ पंत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए प्रार्थना की। पंत शुक्रवार सुबह रुड़की सीमा के पास दिल्ली-देहरादून राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनका देहरादून के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "मैं उनके (ऋषभ पंत) अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।"

Distressed by the accident of noted cricketer Rishabh Pant. I pray for his good health and well-being. @RishabhPant17