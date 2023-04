गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन; एनआईए अधिकारी विशाल गर्ग को किया निलंबित, जानें क्या है मामला?

Highlights राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी के गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोप में की है एनआईए के अधिकारी की पहचान विशाल गर्ग के रूप में हुई है

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने मंगलवार को भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को निलंबित कर दिया है।

बताया जा रहा है कि अधिकारी की पहचान विशाल गर्ग के रूप में हुई है, जो एनआईए के दिल्ली मुख्यालय में प्रतिनियुक्त है।

गौरतलब है कि 2019 के बाद यह दूसरी बार है जब गर्ग को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। इसके बाद साल 2020 में गृह मंत्रालय ने उन्हें एक बार फिर से बहाल कर दिया था।

National Investigation Agency officer Vishal Garg has been placed under suspension on charges of corruption. Ministry of Home Affairs took the action against the officer: Sources