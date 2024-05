दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में लगी आग, घटना का वीडियो आया सामने

नई दिल्ली: दिल्ली के पंडित पंत मार्ग स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी जा रही हैं। सामने आई जानकारी में बताया गया कि इस घटना की सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। सामने आए वीडियो में काला धुआं उठता नजर आ रहा है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि यह आग शॉट सर्किट की वजह से लगी। इस घटना में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ और किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।

