Bihar Lok Sabha Elections 2024: तेजस्वी बोले- महंगाई भाजपा की मां और बेरोजगारी बाप, केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा-चुनावी पोस्टर में अपने मां-बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं?

Bihar Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यह कहने पर कि महंगाई भाजपा की मां है और बेरोजगारी बाप है, इसपर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मां-बाप महंगाई और बेरोजगारी हैं तो उनके मां-बाप कौन हैं? चुनावी पोस्टर में अपने मां-बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि उनके मां-बाप ने बिहार में जंगलराज लाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो जंगलराज लाने वालों का फोटो पोस्टर में छापे।

भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी को सदा के लिए हटाया है, आगे भी भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहता है। हमने साढ़े 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। एक नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। 10 साल में केंद्र की सरकार ने साढ़े चार करोड़ रोजगार दिया है। इसलिए बेतुका बात बोलने वालों के चक्कर में अब कोई नहीं आने वाला है।

वहीं टीएमसी प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यह कहने पर कि देश में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वह उसे बाहर से समर्थन देंगी। इस पर चौबे ने कहा कि ये लोग पहले अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो तय कर लें। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो इनका तय नहीं है और चले हैं लड़ाई लड़ने। नरेंद्र मोदी पत्थर है, टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे।

