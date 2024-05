VIDEO: एक पत्रकार ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर सवाल पूछा तो अखिलेश ने जवाब दिया, 'उससे ज्यादा और जरूरी चीजें हैं'

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर उनके पूर्व निजी सहायक विभव कुमार द्वारा कथित हमले पर चुप रहे। केजरीवाल ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि, उन्होंने मालीवाल पर सवालों को टाल दिया।

दिल्ली पुलिस को एक महिला का फोन आने के तीन दिन बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने खुद को स्वाति मालीवाल बताया और आरोप लगाया कि कुमार ने सिविल लाइंस इलाके में केजरीवाल के आवास पर उसके साथ मारपीट की। इस मामले पर न तो अब तक मालीवाल और न ही केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया है।

हालांकि, गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में पूछा गया। मामले पर कुछ बोले बिना, उन्होंने माइक्रोफोन यादव को स्थानांतरित कर दिया, जो उनके बगल में बैठे थे। सपा प्रमुख ने तुरंत सवालों को खारिज करते हुए कहा, "अरे, उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं।"

A reporter asked a question about Swati Maliwal 's assault case, and Akhilesh replied that "there are more important things to focus on". So Women safety isn't even an important issue for them, but they're lecturing about Women safety to BJP. 🤡 #SwatiMystery | #SwatiMaliwal pic.twitter.com/Kd6exDp9oy

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) और केजरीवाल पर हमला करते हुए उन पर मालीवाल पर कथित हमले के पीछे होने का आरोप लगाया। कई भाजपा नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बिभव कुमार की एक तस्वीर भी साझा की। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आप को महिला विरोधी अराजकतावादी पार्टी बताया।

पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "72 घंटे, बिभव कुमार पर कोई एफआईआर नहीं, बल्कि केजरीवाल उन्हें बचा रहे हैं! उनके साथ घूम रहे हैं.. यह स्पष्ट है कि स्वाति मालीवाल पर हमला खुद केजरीवाल के इशारे पर किया गया था।"

Sheesh Mahal is Apradh Mahal & just like Draupadi cheerharan - a woman Rajya Sabha MP was subjected to… pic.twitter.com/1ig50VqHbT