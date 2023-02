ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कश्मीर पुलिस कर्मियों के बच्चों से मिले शाह, देखें वीडियो

Highlights उग्रवाद और वामपंथी उग्रवाद से हिंसा की घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। प्रधानमंत्री की सोच भारत को दुनिया के शीर्ष पर देखने की है। कश्मीर घाटी में एक साल में 1.8 करोड़ पर्यटक आए हैं, जो बड़ी बात है।

पुणेः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहमहाराष्ट्र के पुणे पहुंचे। पुणे में कश्मीर के ड्यूटी के दौरान शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने हालचाल पूछे। मुझे पूरा भरोसा है कि कश्मीर सामान्य होगा, पूरे देश में सबसे आगे होगा और दुनिया भर के लोग कश्मीर आएंगे।

अमित शाह ने कहा कि वहां पर अब ढेर सारी सुविधाएं खड़ी हो रही हैं। यातायात की सेवा में शायद देर लगेगी क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है मगर वहां अन्य चीजें बन रही हैं जो कश्मीर को भारत से मजबूती के साथ जोड़ेगी। जिनके भी मन में नापाक इरादे हैं, वो सफल नहीं होंगे।

#WATCH | Pune, Maharashtra: Union Home Minister Amit Shah meets the children of Kashmir Police personnel who lost their lives in the line of duty. pic.twitter.com/qqNaAiPX6d