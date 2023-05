कर्नाटक चुनाव: हिमंत बिस्वा सरमा ने की कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना, कहा- कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध है उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणापत्र जैसा दिखता है। उन्होंने कहा कि हमारे गृहमंत्री ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे।

बेंगलुरु: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के वादे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के मामले वापस लिए इसलिए वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे।"

उन्होंने कहा, "पीएफआई पर पहले से ही प्रतिबंध है। सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई के मामले वापस लिए इसलिए वे कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए वे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। कांग्रेस कह रही है कि पीएफआई यह नहीं कह सकता कि हम बदला लेंगे। कांग्रेस का घोषणापत्र पीएफआई और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के घोषणापत्र जैसा दिखता है।"

#WATCH | PFI is already banned. Siddaramaiah govt withdrew cases of PFI. So they are saying that to appease Muslims they will ban Bajrang Dal. Congress is saying that PFI can't say that we will take revenge. Congress' manifesto looks like the manifesto of PFI and fundamentalist… pic.twitter.com/8rNrBszwxn