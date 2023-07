हिमाचल प्रदेश: कुल्लू में आसमान से गिरी आफत; बादल फटने के कारण 1 की मौत, 3 घायल

Highlights कुल्लू में फिर फटा बादल बादल फटने से एक की मौत तीन लोग घायल हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास काईस गांव में सोमवार को बादल फटने के कारण बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है वहीं, तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं।

बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कम से कम दो वाहन और कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे एक लिंक रोड भी अवरुद्ध हो गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, मृतक की पहचान चंसारी गांव निवासी बादल शर्मा के रूप में हुई है।

घायलों की पहचान खेम चंद, सुरेश शर्मा और कपिल के रूप में हुई है, जिन्हें कुल्लू के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 3.35 बजे बादल फटा, जब पूरा गांव सो रहा था।

Himachal: One person killed, three injured in cloud burst at Kullu



