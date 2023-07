मुंबई के पालघर और रायगढ़ में जबरदस्त बारिश, ठाणे में IMD का ऑरेंज अलर्ट, अजित पवार ने आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया

Highlights मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। MD ने आज पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है। ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

मुंबईः मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शहर के लिए रेड और ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करते हुए कुछ हिस्सों में आज भारी से अत्याधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। अत्यधिक बारिश की वजह से कई इलाकों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। रेलवे ने भी बयान जारी कर रेल सेवा के प्रभावित होने की जानकारी दी है।

सुबह नौ बजकर 40 मिनट पर पनवेल में तकनीकी खराबी के कारण पनवेल-बेलापुर हार्बर रेल मार्ग पर सेवाएं प्रभावित हो गईं। सोशल मीडिया पर सामने आई बारिश की तस्वीरों और वीडियो में चिंताजनक दृश्य दिखे। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी)-बेलापुर मार्ग पर रेलगाड़ियां सामान्य चल रही हैं। उधर, मध्य रेलवे के कई यात्रियों ने रेलगाड़ियां के 10 से 15 मिनट की देरी से चलने का दावा किया है।वहीं पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि उनकी सेवाएं सामान्य हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिला कलेक्टरों को शहर में लगातार बारिश के मद्देनजर तुरंत एहतियाती कदम उठाने और राहत कार्य और आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया। IMD ने आज पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बस सेवाएं भी सामान्य रूप से चल रही हैं और उनके मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुंबई केंद्र ने मंगलवार को मुंबई और ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें बुधवार को कुछ स्थानों पर भारी से अत्याधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। रायगढ़ और पालघर जिले के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है।

Situation getting worse in Northern Suburbs -Virar- Bhiwandi- Kalyan⚠️

Virar has started flooding and reports of watter logging coming in from Kalyan. No respite in Rains. Visuals from Kalyan

#MumbaiRainspic.twitter.com/Us5jlCPeZM