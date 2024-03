Gujarat LS polls 2024: चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक केतन इनामदार ने दिया इस्तीफा, कहा- "अंतरात्मा की आवाज" पर इस्तीफा दे रहे हैं

Highlights गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर सात मई को मतदान होगा। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट मतगणना चार जून को होगी। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी।

Gujarat LS polls 2024: लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक केतन इनामदार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। वडोदरा जिले की सावली सीट से तीसरी बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे इमानदार ने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना त्याग पत्र सौंपा। पत्र में, इनामदार ने कहा कि वह अपनी "अंतरात्मा की आवाज" पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। इनामदार ने पहली बार 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी।

बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2017 और 2022 में फिर विधानसभा पहुंचे। इससे पहले भी उन्होंने जनवरी 2020 में विधायक पद से इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इनामदार ने तब दावा किया था कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और मंत्री उनकी और उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं।

भाजपा के कई विधायक उनकी तरह "हताश" महसूस कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीट में से भाजपा के पास फिलहाल 156 सीट हैं। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर सात मई को एक ही चरण में मतदान होगा और मतगणना चार जून को होगी।

