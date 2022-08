घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया, गुलाम नबी आजाद ने कहा- कुछ नेता को DNA टेस्ट की जरूरत, देखें वीडियो

Highlights जम्मू-कश्मीर में एक नयी पार्टी बनाने की घोषणा की है। गुलाम नबी आजाद का चार सितंबर को जम्मू पहुंचने का कार्यक्रम है। अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है।

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व पर हमला किया। आजाद ने कहा कि मैं कांग्रेस के लिए दुआ ही कर सकता हूं लेकिन कांग्रेस मेरी दुआ से ठीक नहीं होगी उसके लिए दवा चाहिए। अभी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है। अभी कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत है।

कांग्रेस पार्टी में चुनाव के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले वे (जयराम रमेश) अपना DNA चेक करवाएं कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं, वह देखें कि उनका DNA किस-किस पार्टी में रहा है। बाहर के लोगों को कांग्रेस का अता-पता नहीं है। चापलूसी और ट्विट कर जिन्हें पद मिले अगर वे आरोप लगाएं तो हमें दुख होता है।

#WATCH | On asked if he'll go with BJP if needed after forming a new party, GN Azad says, "Congress mein anpadhon ki jamaat hai, especially those sitting for clerical work...Those who know J&K, I can't increase even one vote in BJP's constituencies, they can't do it in mine..."