RR VS PBKS IPL 2024: गुवाहाटी में धूम मचाएंगे पराग, प्लेऑफ में शामिल दूसरी टीम आरआर के सामने 'पिद्दी' किंग्स, यहां देखें लाइव स्कोर

Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 65th Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 के 65वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सामने पिद्दी पंजाब किंग्स (Punjab Kings) टीम है। पंजाब की टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई है। राजस्थान की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। आईपीएल धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है। आज शाम 7 बजे गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टॉस होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। राजस्थान के खिलाड़ी रियान पराग घरेलू स्टेडियम में खेलेंगे। चौके और छक्के की बारिश करेंगे।

लखनऊ के खिलाफ दिल्ली की जीत के बाद आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में रॉयल्स की जगह पक्की हो गई है और संजू सैमसन की टीम बाकी बचे दो मैच जीतकर लीग में शीर्ष टीमों के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखेगी। इस बीच पंजाब आईपीएल 2024 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद अपने गौरव के लिए खेलेगा।

आईपीएल इतिहास में आरआर बनाम पीबीकेएसः हेड टू हेड-आमने-सामने की लड़ाई

कुल खेले गए मैच: 27

राजस्थान रॉयल्स: 16

पंजाब किंग्स: 11

कोई परिणाम नहीं: 0

गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में आरआर बनाम पीबीकेएस आमने-सामनेः

कुल खेले गए मैच: 1

राजस्थान रॉयल्स जीता: 0

पंजाब किंग्स जीता: 1

चंडीगढ़ में आरआर बनाम पीबीकेएस आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 8

राजस्थान रॉयल्स जीता: 4 (नवनिर्मित मुल्लांपुर स्टेडियम में एक)

पंजाब किंग्स जीता: 4।

टीम इस प्रकार हैं:

पंजाब किंग्स: सैम कुरेन (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व ताइडे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, कागिसो रबादा , हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, विद्वथ कावेरप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनय त्यागराजन, प्रिंस चौधरी और रिली रोसेयु।

राजस्थान रॉयल्स:संजू सैमसन (कप्तान), आबिद मुश्ताक, अवेश खान, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोस बटलर, कुलदीप सेन, कुणाल सिंह राठौड़, नांद्रे बर्गर, नवदीप सैनी, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, रोवमैन पावेल, टॉम कोहलर-केडमोर, ट्रेंट बोल्ट, यशस्वी जायसवाल, युजवेंद्र चहल और तनुश कोटियन।

पराग के घरेलू मैदान पर रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार को मैच खेलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे प्रभावी क्रिकेट प्रतिभाओं में शामिल रियान पराग को अपने घरेलू प्रशंसकों से भव्य स्वागत की उम्मीद होगी। दस टीम की तालिका में 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद रॉयल्स धमाका करेगी। पिछले कुछ वर्षों से गुवाहाटी रॉयल्स का दूसरा घरेलू मैदान रहा है और पराग की क्षमताओं पर छह साल तक निवेश को देखते हुए यह फ्रेंचाइजी का एक रणनीतिक कदम था।

प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना झेलते रहे पराग के लिए इस साल घर वापसी खास है क्योंकि सलामी बल्लेबाज नहीं होने के बावजूद उन्होंने 153 के स्ट्राइक रेट से 483 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन ने पराग को अगली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने का दावेदार बना दिया है जहां उनके अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने की उम्मीद है।

जब भी ऐसा होगा तब पराग सीनियर टीम की प्रतिष्ठित नीली जर्सी पहनने वाले पूर्वोत्तर के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे। यहां इस 22 वर्षीय खिलाड़ी के लिए समर्थन स्वाभाविक होगा और इससे पंजाब किंग्स के खिलाफ संजू सैमसन और उनकी टीम को भी मदद मिलेगी। पंजाब किंग्स के लिए मौजूदा सत्र में शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

लेकिन टीम एकजुट होकर प्रभावी प्रदर्शन करने में विफल रही। सत्र के अधिकांश हिस्से से चोट के कारण कप्तान शिखर धवन की अनुपस्थिति ने मामले को और बिगाड़ दिया क्योंकि कार्यवाहक कप्तान सैम कुरेन कप्तानी करते हुए प्रभावी नजर नहीं आए। दूसरी तरफ कप्तान के रूप में सैमसन का कद बढ़ गया है और मौजूदा सत्र एक बल्लेबाज के रूप में उनका सर्वश्रेष्ठ सत्र होने की उम्मीद है।

वह पहले ही 486 रन के साथ अपनी टीम के शीर्ष स्कोरर हैं। यशस्वी जायसवाल (344 रन) और जोस बटलर (359 रन) के स्तर को देखते हुए इस सलामी जोड़ी के लिए मौजूदा सत्र औसत रहा है लेकिन पराग और सैमसन ने सुनिश्चित किया है कि चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में बल्लेबाजी ठोस और निरंतर बनी रहे।

रॉयल्स का सबसे मजबूत पहलू उनकी गेंदबाजी इकाई है जिसने लगभग पूरे सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। डेथे ओवरों में संदीप शर्मा का 8.07 का इकोनॉकी रेट और शुरुआती ओवरों में ट्रेंट बोल्ट का 8.38 का इकोनॉकी रेट टीम के लिए प्रभावशाली रहा है। रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी ने भी प्रभावित किया है।