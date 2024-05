Naveen Jaihind On Swati Maliwal: 'स्वाति की जान खतरे में है, अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर होनी चाहिए', स्वाति के पूर्व पति ने कहा

Highlights स्वाति मारपीट मामले में नवीन जयहिंद ने कहा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए नवीन ने कहा कि स्वाति की जान को खतरा है, उसे डराया गया है धमकाया गया है नवीन ने कहा, यह सिर्फ मेरी पूर्व पत्नी का मामला नहीं है

Naveen Jaihind On Swati Maliwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में अब उनके पूर्व पति का बयान सामने आया है। स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि स्वाति के साथ जो सीएम आवास पर हुआ। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। क्योंकि यह उनके घर पर हुआ। नवीन ने कहा कि स्वाति की जान को खतरा है, उसे डराया गया है धमकाया गया है।

#WATCH | AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal assault case | Her ex-husband Naveen Jaihind, says, "...FIR should be lodged against Arvind Kejriwal because this happened at his home...Sanjay Singh is a parrot of Arvind Kejriwal. Singh knew that such an incident would take place, he… pic.twitter.com/zAkvnlc9UH