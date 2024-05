Lok Sabha Elections 2024: "प्रधानमंत्री जी अभी तक राहुल गांधी के दिये 'बहस के निमंत्रण' को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं", जयराम रमेश का मोदी पर तीखा हमला

Highlights मोदीजी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जयराम रमेश ने कहा कि 56 इंच के सीने वाले ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार करने की 'हिम्मत नहीं जुटाई' है।

जयराम रमेश ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर "डरो मत" हैशटैग के साथ किये पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहस करने का निमंत्रण स्वीकार करने के राहुल गांधी के पत्र का चौथा दिन है। 56 इंच के सीने वाले ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है।"

