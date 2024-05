Lok Sabha Elections 2024: "ममता बनर्जी 'मां, माटी, मानुष' को छोड़कर 'मुल्ला, मदरसा, माफिया' की खातिदारी कर रही हैं", अमित शाह ने बंगाल में तृणमूल पर किया हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 15, 2024 11:01 AM

Next

अमित शाह ने बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि तृणमूल प्रमुख "मां, माटी, मानुष" का वादा करके सत्ता में आईं, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद वो "मुल्ला, मदरसा और माफिया" की खातिरदारी कर रही हैं।