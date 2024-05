Happy Birthday Madhuri Dixit: बर्थडे गर्ल माधुरी के लिए काजोल ने लिखी खास बात, रेणुका शहाणे, मलाइका समेत इन सेलेब्स ने एक्ट्रेस को किया विश

Happy Birthday Madhuri Dixit: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही हैं। 90 के दशक की बेहतरीन अदाकारा माधुरी दीक्षित अपने फैन्स और दोस्तों के दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस के खास दिन पर कई बॉलीवुड सितारों ने उन्हें विश किया है। बर्थडे की खास शुभकामनाएं देते हुए लॉफ्टर क्वीन भारती ने माधुरी को विश किया।

इसी कड़ी में काजोल और रेणुका शहाणे ने इस विशेष दिन पर प्रतिष्ठित अभिनेत्री के प्रति प्रशंसा और स्नेह व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक संदेश दिया। दोनों अभिनेत्रियों द्वारा माधुरी के लिए साझा किए गए पोस्ट साझा की। कजोल ने एक वीडियो के जरिए माधुरी की विश किया जिसके कैप्शन में लिखा, "ओजी डांसिंग क्वीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं.. आप आने वाले वर्ष में भी अच्छा प्रदर्शन करें।"

Happy birthday to the OG Dancing Queen.. may u tap away into the coming year as well @MadhuriDixit ! 🎉👸🏻💕 pic.twitter.com/B995XTkl5L