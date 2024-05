Walmart layoffs: एक झटके में सैकड़ों कर्मचारियों को किया बाहर, वॉलमार्ट के डलास, अटलांटा तथा टोरंटो कार्यालयों में ताला!

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 15, 2024 11:03 AM

Walmart layoffs: वॉलमार्ट के डलास, अटलांटा तथा टोरंटो कार्यालयों के श्रमिकों व कर्मियों को बेंटनविले, अर्कांसस, होबोकेन (न्यू जर्सी) और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्थित कार्यालयों में स्थानांतरित करना होगा।

file photo