दो दिवसीय भारत दौरे पर आए जर्मन चांसलर शोल्ज, पीएम मोदी से मिलकर, बोले- "दोनों देशों के बीच संबंधों को करेंगे मजबूत"

नई दिल्ली: जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार को भारत में अपने दो दिवसीय दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। ओलाफ शोल्ज के स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है।

इस दौरान शोल्ज ने कहा, "जर्मनी और भारत के बीच पहले से ही अच्छे संबंध हैं और मुझे उम्मीद है कि हम इस रिश्ते को मजबूत करेंगे।" उन्होंने कहा कि हम अपने देशों के विकास और दुनिया में शांति के लिए प्रासंगिक सभी विषयों पर गहन चर्चा करेंगे।

गौरतलब है कि जर्मन चांसलर का ये दौरा 25 से 26 फरवरी तक रहेगा। दोनों देशों के बीच इस मुलाकात में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद उम्मीद है कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे।

