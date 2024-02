Hemant Soren Arrest: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Highlights सोरेन को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किया गया सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है

Enforcement Directorate:झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोरेन को बुधवार को

प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा गिरफ्तार किया गया। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

#WATCH | Advocate Manish Singh says "Hemant Soren has been sent to judicial custody for one day. A demand for 10 days remand was put but the order has been reserved and the next hearing will take place tomorrow." pic.twitter.com/AbxfKI4rjj