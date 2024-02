भारत में पहली बार हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के प्रयोग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, शंभू सीमा पर हुआ प्रयोग

Highlights किसान मार्च शुरू करने के लिए पंजाब-हरियाणा की दो सीमाओं पर डटे रहे हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने के लिए दृढ़ हैं

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को आंसू गैस उपकरणों के इस्तेमाल के लिए ड्रोन का उपयोग किया। हरियाणा पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस बन बन गई है। पंजाब-हरियाणा सीमा पर स्थित शंभू सीमा पर दिल्ली आने की कोशिश करने वाले किसानों को रोकने के लिए अभूतपूर्व संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती गई है। यहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का इस्तेमाल किया।

Tear gas drones being used by the police at #Shambhu border to stop the farmers. #FarmerProtest#FarmerProtest2024pic.twitter.com/ebsk6xQixT