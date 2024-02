Farmers' Protest: किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, यहां पढ़ें अब क्या है वैकल्पिक रूट

Highlights दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके आम लोगों को वैकल्पिक रूट से जाने को कहा है मंगलवार को पुलिस और किसानों के बीच बॉर्डर पर झड़प भी देखी गई

Farmers' Protest: देश भर के किसानों के 'दिल्ली चलो' आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। इसमें पुलिस ने आम आदमी को दूसरे रूट की भी जानकारी दी है। बीते मंगलवार को किसानों और पुलिस के बीच पंजाब-हरियाणा सीमा पर झड़प देखने को मिली थी, इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह जारी की है।

पुलिस ने किसानों को सीमा से पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने टियर गैस, पानी का भी छिड़काव किया था और दो जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प तब शुरू हुई, जब किसान दिल्ली का रुख करने के लिए पंजाब-हरियाणा सीमा पर बैरिकेड की परतों को हटाने की कोशिश कर रहे थे।

इन तस्वीरों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजारी जारी कर कहा है कि 13.02.2024 से शुरू हुए विभिन्न किसान संगठनों के 'आंदोलन' के कारण, आसपास के राज्यों के किसान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए विभिन्न माध्यमों से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें और बातों को जोड़ते हुए पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को सिंघू बॉर्डर से आगे सामान्य यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जो दिल्ली और हरियाणा के बीच है।

एडवाइजरी के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सोनीपत/पानीपत की ओर जाने वाली सड़कें भी प्रभावित होंगी। गाजीपुर बॉर्डर पर एनएच-9 की 02 लेन और एनएच-24 की 01 लेन आम जनता के लिए खुली है। इसी तरह डीएनडी की 02 लेन भी यात्रियों के लिए खुली हैं। सामने आई एडवाइजरी से लोगों को यात्रा करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी यात्रा की दूसरी योजनाओं के बारे में प्लान कर ले, इस बात का भी जिक्र एडवाइजरी में किया गया है।

