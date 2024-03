ED Raids MLA Gulab Singh Yadav: 'केजरीवाल की मुश्किल दोगुनी', गुजरात के प्रभारी के घर ईडी ने मारा छापा

Highlights मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर ईडी का छापा विधायक के घर पर छापेमारी का आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है आप ने कहा, बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में लगी है

ED Raids MLA Gulab Singh Yadav:दिल्ली सरकार की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों पहले दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को छह दिनों के लिए ईडी कस्टडी में जाना पड़ता है। केजरीवाल पर दिल्ली की कथित शराब घोटाला का मुख्य आरोपी होने का आरोप है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।

पार्टी ने आगे तीन दिनों का प्लान भी जाहिर कर दिया है। वहीं, दिल्ली के मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर शनिवार सुबह ईडी ने छापेमारी की। विधायक के घर पर छापेमारी का आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभा भारद्वाज ने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जान गए हैं कि बीजेपी सरकार पूरे विपक्ष को जेल में डालने में लगी है। रूस बाग्लादेश, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया में ऐसा देखा जा चुका है और अब भारत भी उसी राह पर है।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है जहां लोगों के बुनियादी अधिकार खत्म हो जाएंगे। जहां विपक्ष को रोका जाएगा। हमारे शीर्ष 4 नेता झूठे मामलों के तहत जेल में हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी के गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह यादव के यहां आज छापेमारी हो रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में , आप नेताओं और अन्य विपक्षी नेताओं पर छापे मारे जाएंगे ताकि विपक्ष डरकर चुप हो जाए।

