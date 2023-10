Earthquake: एक घंटे में चार बार भूकंप!, दोपहर 2:25, 2:51, 3:06 और 3:19 बजे पर, नेपाल सहित उत्तर भारत में झटका ही झटका, देखें वीडियो

Highlights तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 284 किलोमीटर उत्तर में था। अपने कार्यालयों और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए।

Earthquake: नेपाल में कुछ ही समय के अंतराल पर एक के बाद एक आए चार भूकंप के कारण दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किये गये। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनसीएस के एक अधिकारी ने कहा कि 4.6 तीव्रता का पहला भूकंप दोपहर 2:25 बजे पश्चिम नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया।

इसके बाद 2:51 बजे हिमालयी राष्ट्र में एक बार फिर तेज भूकंप का झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई। दो और भूकंप (3.6 और 3.1 तीव्रता के) क्रमशः तीन बजकर छह मिनट पर और तीन बजकर 19 मिनट पर उसी क्षेत्र में 15 किमी और 10 किमी की गहराई पर आए।

#WATCH | Delhi | Sanjay Kumar Prajapati, National Centre for Seismology Scientist gives details on the recent earthquake that hit Nepal, the tremors of which were felt in different parts of north India.



"The earthquake hit western Nepal, which is a zone near our Uttarakhand… pic.twitter.com/9co5kklJ9G — ANI (@ANI) October 3, 2023

सबसे शक्तिशाली भूकंप का केंद्र उत्तराखंड की तीर्थनगरी जोशीमठ से 206 किलोमीटर दक्षिणपूर्व और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 284 किलोमीटर उत्तर में था। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी लोगों ने दूसरे भूकंप के बाद तेज झटके महसूस किए और अपने कार्यालयों और ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए।

#WATCH | Few buildings in Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal



(Source: API-Nepal) pic.twitter.com/t7Bn90MNEe — ANI (@ANI) October 3, 2023

दिल्ली पुलिस ने लोगों से न घबराने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “हमें उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित हैं। कृपया अपनी इमारतों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर आ जाएं, लेकिन घबराएं नहीं। लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। किसी भी आपातकालीन मदद के लिये 112 पर फोन करें।”

चंडीगढ़ और जयपुर समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किये गये। जयपुर में पुलिस नियंत्रण कक्ष ने कहा कि अभी तक किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों (भूकंपीय क्षेत्र चार और पांच) में से एक में स्थित है, जो देश को भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है।

#WATCH | Srinagar, Uttarakhand: HOD Geography Department HNB Central University Professor Mahavir Negi says "...These small earthquakes are indicating that a big earthquake is about to come. After that big earthquake, only the energy stored in the earth will be able to be… pic.twitter.com/WpkA7h08eB — ANI (@ANI) October 3, 2023

