भूकंप आने से पहले आपका फोन देगा चेतावनी! जानिए कैसे एंड्रॉइड में करता है ये काम

Earthquake Alert On Phones: आज नेपाल, तिब्बत समेत भारत के बिहार राज्य में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की घटना में करीब 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। मंगलवार की सुबह नेपाल में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद, यह तैयारी के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है।

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, भारत के कुछ हिस्सों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली-NCR क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके सुबह 6:35 बजे, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास लोबुचे से लगभग 93 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में आए। इसके अतिरिक्त, रॉयटर्स के अनुसार, चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के शिगात्से शहर में 6.8 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी।

भूकंप के कारण जान-माल को होने वाले नुकसान से बचाव का प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो गया है। ऐसे में सबसे आसान तरीका तकनीक ने विकसित किया है जिसके जरिए आप अपने फोन में ही भूकंप के बारे में जान पाएंगे।

China Xinhua News tweets, "Fifty-three people have been confirmed dead, and 62 others injured as of Tuesday noon, after a 6.8-magnitude earthquake jolted Dingri County in the city of Xigaze in Xizang Autonomous Region at 9:05 a.m (Beijing Time)." pic.twitter.com/2jQA09MrW4