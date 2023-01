चीन संग तनावपूर्ण स्थिति पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर- नहीं किया गया समझौतों का पालन, जानें पाकिस्तान को लेकर क्या कहा

Highlights भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना नहीं करने के समझौते थे और उन्होंने उन समझौतों का पालन नहीं किया उन्होंने कहा कि हमारे बीच नियंत्रण रेखा को एकतरफा नहीं बदलने का समझौता था, जो उन्होंने एकतरफा करने की कोशिश की है जयशंकर ने कहा कि हमने सैन्य दबाव का स्तर देखा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है

विएना: भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "चीन के साथ हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना नहीं करने के समझौते थे और उन्होंने उन समझौतों का पालन नहीं किया, यही वजह है कि वर्तमान में हमारे पास तनावपूर्ण स्थिति है। हमारे बीच नियंत्रण रेखा को एकतरफा नहीं बदलने का समझौता था, जो उन्होंने एकतरफा करने की कोशिश की है।"

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "हमने सैन्य दबाव का स्तर देखा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। रिकॉर्ड बहुत साफ है, क्योंकि आज काफी पारदर्शिता है। आपके पास उपग्रह चित्र हैं। यदि आप देखते हैं कि सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को किसने भेजा, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है।" बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद का मुद्दा गर्माया हुआ है।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के विएना में पाकिस्तान पर बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान वह देश है जिसने मुंबई शहर पर हमला किया, जो होटल और विदेशी पर्यटकों के पीछे चला गया, जो हर दिन सीमा पार आतंकवादी भेजते हैं।" अपने बयान पर कि आतंकवाद का केंद्र भारत के करीब स्थित है, जयशंकर ने कहा, "मैं अधिकेंद्र की तुलना में अधिक कठोर शब्दों का उपयोग कर सकता था।"

उन्होंने आगे कहा, "यह देखते हुए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उपरिकेंद्र एक बहुत ही कूटनीतिक दुनिया है क्योंकि यह एक ऐसा देश है जिसने कुछ साल पहले हमारी संसद पर हमला किया था।" डॉ एस जयशंकर ने ये भी कहा, "यदि आप (पाकिस्तान) अपने संप्रभु क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, जो मुझे विश्वास है कि वे करते हैं। यदि आतंकवादी शिविर भर्ती और वित्तपोषण के साथ दिन के उजाले में संचालित होते हैं, तो क्या आप वास्तव में मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान यह नहीं जानता है? विशेष रूप से, उन्हें सैन्य-स्तर, युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।"

