कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग मनसुख मंडाविया ने की बैठक, दी ये सलाह

Highlights मंडाविया ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछले उछाल के दौरान किया है। इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 पर समीक्षा बैठक की थी।

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। मंडाविया ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछले उछाल के दौरान किया है।

Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya advises States to be on the alert and keep all preparedness for COVID19 management



Centre and States need to work in a collaborative spirit as we have done during the previous surges: Dr. Mansukh Mandaviya