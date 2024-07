Highlights उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा सत्संग में भगदड़ मचने के कारण दर्जनों मरे लाशों से पटा ट्रॉमा सेंटर सिकंदराऊ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ है। सत्संग में भगदड़ मचने के कारण दर्जनों के मरने की खबर है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश में हाथरस जिले के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में आयोजित सत्संग में भगदड़ मची। टा मेडिकल कॉलेज के सीएमओ का कहना है कि सिकंदराराऊ के पास हो रहे एक महोत्सव में भगदड़ मचने से 25 महिलाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं।

मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। लोगों का कहना है कि हाथरस के ट्रॉमा सेंटर सिकंदराऊ पर लाशों का ढेर लगा है। सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सत्संग स्थल से जो यहां आ रहा है, उसे रेफर कर दिया जा रहा है।

ये हादसा सिकंदराराऊ के पास एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान हुआ। अचानक इस कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को सिकंदराऊ के ट्रॉमा सेंटर लाने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि सत्संग कार्यक्रम का समापन था इसलिए ज्यादा भीड़ जुटी थी।

