क्या अखिलेश यादव खुद को 2024 में विपक्ष का चेहरा मानते हैं? जानिए जवाब में सपा प्रमुख ने क्या कहा

Highlights समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान चर्चा में कहा- हमारे पास पीएम पद के लिए कई चेहरे हैं कहा- ये जरूरी नहीं कि गठबंधन हो जाने से ताकत बढ़ ही जाए

मुंबई: लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर एक राय बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, जदयू, वामदलों समते कई पार्टियां विपक्षी एकता को लेकर बैठकें तो कर रही हैं लेकिन उनका पीएम पद का चेहरा कौन होगा जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है।

अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान चर्चा में है। दरअसल सपा प्रमुख ने मुंबई में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास (पीएम पद के लिए) कई चेहरे हैं, समय आने पर हम फैसला करेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के अब मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश से पूछा गया था कि क्या वह खुद को 2024 में विपक्ष का चेहरा मानते हैं?

#WATCH | "We have many faces (for the PM post) when the time comes, we will decide," says Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav replying to a question- does Akhilesh Yadav consider himself the face of the opposition in 2024? pic.twitter.com/24JeTD1Olx