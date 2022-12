डेरेक ओ ब्रायन का दावा- TMC प्रवक्ता साकेत गोखले गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कहा- राजनीतिक प्रतिशोध को दूसरे स्तर पर ले जा रही भाजपा

Highlights राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने राजस्थान में गिरफ्तार किया। डेरेक ओ ब्रायन ने ये भी दावा किया कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मोबाइल फोन सहित उनके सामान को भी जब्त कर लिया गया है। ब्रायन ने लिखा कि गिरफ्तारी 31 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने पर गोखले के एक ट्वीट पर एक मामले से जुड़ी थी।

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को सोमवार को गुजरात पुलिस ने राजस्थान में गिरफ्तार किया। उनके पार्टी सहयोगी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट करते हुए ये कहा। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए ब्रायन ने लिखा कि गिरफ्तारी 31 अक्टूबर को मोरबी पुल ढहने पर गोखले के एक ट्वीट पर एक मामले से जुड़ी थी, जिसने 140 से अधिक लोगों की जान ले ली थी।

डेरेक ओ ब्रायन ने ये भी दावा किया कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के मोबाइल फोन सहित उनके सामान को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोमवार को साकेत ने नई दिल्ली से जयपुर के लिए रात 9 बजे की फ्लाइट ली। जब वह उतरा तो गुजरात पुलिस राजस्थान के हवाई अड्डे पर उसका इंतजार कर रही थी और उसे उठा लिया।"

The cooked up case is filed with the Ahmedabad cyber cell about Saket’s tweet on the Morbi bridge collapse. All this cannot silence @AITCofficial and the Opposition. BJP taking political vendetta to another level. 3/3

राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे लिखा, "मंगलवार को दोपहर 2 बजे उसने अपनी मां को फोन किया और बताया कि वे उसे अहमदाबाद ले जा रहे हैं और वह आज दोपहर तक अहमदाबाद पहुंच जाएगा। पुलिस ने उसे दो मिनट का फोन कॉल करने दिया और फिर उसका फोन और उसका सारा सामान जब्त कर लिया।"

At 2 in the morning on Tue, he called his Ma and told her that they are taking him to Ahmedabad and he would reach Ahmedabad by noon today. The police let him make that one two-minute phone call and then confiscated his phone and all his belongings. 2/3