केजरीवाल ने 'मेक इंडिया नंबर-1' मिशन की शुरुआत की, कहा- 130 करोड़ लोगों का गठबंधन बनाएंगे

Highlights केजरीवाल ने 'मेक इंडिया नंबर-1' नाम से एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की कहा, हमें 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है कहा, मैं देश के कोने-कोने में जाऊंगा और 130 करोड़ लोगों का गठबंधन बनाऊंगा

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी दिल्ली में 'मेक इंडिया नंबर-1' नाम से एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर केजरीवाल ने भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से अपील की कि वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनें। केजरीवाल ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए सबका साथ बहुत जरूरी है।

Delhi CM Arvind Kejriwal launches mission 'Make India No. 1', says citizens need to come together to make country great again