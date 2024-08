6 सालों में दिल्ली ने सबसे स्वच्छ हवा में ली सांस, AQI सुधरकर 'संतोषजनक' पर पहुंचा, चेक करें डिटेल

Highlights 'संतोषजनक' एक्यूआई का तात्पर्य है कि वायु गुणवत्ता सामान्य आबादी के लिए बहुत कम या कोई जोखिम नहीं पैदा करती है। आईएमडी ने कहा कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई इलाकों में जलभराव और पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी ने 2018 के बाद से वर्ष के पहले आठ महीनों के भीतर किसी भी दिन अपना सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया। केंद्र की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, एक्यूआई 53 दर्ज किया गया।

यह रीडिंग 'संतोषजनक' श्रेणी में आती है, जो उस शहर के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो लंबे समय से प्रदूषण के स्तर से जूझ रहा है। एक्यूआई वायु प्रदूषण को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मीट्रिक है, जिसका निम्न मान बेहतर वायु गुणवत्ता का संकेत देता है। 'संतोषजनक' एक्यूआई का तात्पर्य है कि वायु गुणवत्ता सामान्य आबादी के लिए बहुत कम या कोई जोखिम नहीं पैदा करती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की, गुरुवार शाम 4 बजे एक्यूआई को उस स्तर पर दर्ज किया गया जो 2018 और 2024 के बीच 1 जनवरी से 8 अगस्त तक किसी भी संबंधित अवधि में नहीं देखा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक्स पर लिखा, "2018 से 2024 की अवधि के दौरान 1 जनवरी से 8 अगस्त के बीच किसी भी दिन दिल्ली ने अपना सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया।"

The lowest ever daily avg. AQI of Delhi on any day during 01st January - 08th August for the period 2018-2024 (barring Covid affected 2020) was logged today i.e. 53.