Watch: टिकट न मिलने के कुछ दिनों बाद, कर्नाटक के भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा को पीएम मोदी का आया फोन

Highlights फोन पर पीएम मोदी से बातचीत के दौरान गदगद हुए ईश्वरप्पा पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी लेकिन पार्टी ने उनकी जगह नए उम्मीदवार चन्नबसप्पा को मैदान में उतारा

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट से वंचित होने के कुछ दिनों बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया। वीडियो में ईश्वरप्पा को प्रधानमंत्री को यह कहते सुना जा सकता है, "यह बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसा नेता मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को कॉल कर रहा है।"

शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री श्री ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने अपनी सीट से एक नए उम्मीदवार चन्नबसप्पा को मैदान में उतारने का फैसला किया। ईश्वरप्पा ने निर्णय को स्वीकार कर लिया और चुनावी राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की।

टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ने वाले कुछ अन्य भाजपा नेताओं के विपरीत, ईश्वरप्पा ने कहा कि वह पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे और राज्य में पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की तरह विद्रोह नहीं करेंगे, जो इस सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे।

पीएम मोदी ने ईश्वरप्पा की पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और निष्ठा की सराहना की और राज्य के विकास में उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे अपने क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि पार्टी कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 13 मई को होगी।

#KarnatakaElections2023 | PM Modi held a telephonic conversation with Karnataka BJP leader and former minister KS Eshwarappa.



(Source: KS Eshwarappa) pic.twitter.com/DxUn5bTVU3