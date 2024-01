INDIA Bloc: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के 'इंडिया ब्लॉक' का प्रमुख नियुक्त किया गया

Highlights यह 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में चर्चा के बाद आया है एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत ब्लॉक प्रमुख नामित किया गया है वर्जुअल मीटिंग में ब्लॉक ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की रणनीति बनाई

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए विपक्ष के इंडिया गठबंधन का प्रमुख बनाया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भारत ब्लॉक प्रमुख नामित किया गया है। सूत्रों ने समाचार प्रकाशन को यह जानकारी दी। यह 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन द्वारा शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में चर्चा के बाद आया है।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए.) के नेताओं ने गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर विचार-विमर्श किया और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की रणनीति बनाई। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन और पार्टी नेता कनिमोझी करुणानिधि शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक में शामिल हुए।

