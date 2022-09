सोनिया गांधी से मिले सीएम नीतीश और लालू यादव, राजद प्रमुख ने कहा- 2024 में बीजेपी को हटाकर देश बचाना है...

Highlights कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है इसके बाद आगे की बात होगी। दलों को एकजुट करना और मिलकर प्रगति के लिए काम करना। भाजपा से नाता तोड़ने और राजद और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद से कुमार की सोनिया गांधी से यह पहली मुलाकात है।

नई दिल्लीः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। लालू ने मुलाकात के बाद कहा कि 2024 में बीजेपी को हराकर देश को बचाना है। यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ लाना होगा।

राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा कि हम दोनों साथ में मिले हैं... भाजपा को हटाना है और देश को बचाना है इसके लिए सबको साथ में इकट्ठा होना है। सोनिया गांधी ने कहा है कि उनके अध्यक्ष के चुनाव के बाद वे हम सब से मिलकर एक साथ बात करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में सभी दल एकमत हैं।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में बिहार सीएम नीतीश कुमार व प्रमुख लालू यादव ने कहा कि हमने सोनिया जी से बात की है। हमारा विचार है देश में अनेक दलों को एकजुट करना और मिलकर प्रगति के लिए काम करना। उनके पार्टी अध्यक्ष का चुनाव है इसके बाद आगे की बात होगी।

Delhi | Bihar CM Nitish Kumar also arrived at the residence of Congress interim president Sonia Gandhi. Both the leaders Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav will meet her. pic.twitter.com/xKjnkkDBe1