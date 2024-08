अडानी समूह से जुड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देश भर में ED ऑफिस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान

Highlights Adani-Hindenburg case: कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन Adani-Hindenburg case: कोर कमेटी की बैठक के बाद जेपीसी जांच कराने की रखी मांग Adani-Hindenburg case: पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया

Adani-Hindenburg case: कांग्रेस ने मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक कर फैसला किया है कि देश भर में 22 अगस्त गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। इशके साथ अडानी ग्रुप की कंपनियों और बाजार नियंत्रक सेबी पर लगे आरोपों पर ज्वाइंट संसदीय कमेटी से जांच कराने की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस 22 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। देश भर के सभी राज्यों में हम प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर का घेराव करेंगे।

कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा 10 अगस्त को सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगा किकथित "अडानी मनी साइफनिंग घोटाले" में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। सेबी प्रमुख ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि चरित्र हनन किया।

यह घोषणा तब हुई, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की, इसमें राज्य प्रमुख और एआईसीसी सचिव, प्रभारी शामिल हुए। पार्टी की ये तैयारी आगामी विधानसभा चुनावों और सांगठनिक सुधारों को देखते हुए हुई है।

