India-Pakistan Conflict: पीएम मोदी ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, बैठक में रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए शामिल

Highlights भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सुरक्षा तनाव के बीच हुई अहम बैठख बैठक में शामिल हुए तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सुरक्षा तनाव के बीच तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया है क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारतीय प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तानी हमलों का समान बल के साथ जवाब दिया है।

इससे पहले आज भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों को अग्रिम क्षेत्रों में भेजना जारी रखा है तथा उसने जारी उकसावे और तनाव बढ़ने के जवाब में 'संयमी तरीके' से कार्रवाई की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर प्रेस ब्रीफिंग की और देश को भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में जानकारी दी।

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) chairs high-level meet with Raksha Mantri Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, CDS General Anil Chauhan, and Armed Forces chiefs.



Source: Third Party pic.twitter.com/a4nj3d3tap