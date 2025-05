MEA Press Conference Today: सीमावर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ की कोशिश कर रही पाक सेना, कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा- "पाकिस्तान की हरकत निंदनीय और गैर-पेशेवर..."

MEA Press Conference Today:पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज विदेश मंत्रालय ने सेना के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, "एक निंदनीय और गैर-पेशेवर कृत्य के रूप में, पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर में हवाई अड्डों पर अस्पतालों और स्कूल परिसरों को निशाना बनाया। इसने एक बार फिर नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने की उनकी गैर-जिम्मेदार प्रवृत्ति को उजागर किया।"

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर ले जाती हुई देखी गई है, जो कि वृद्धि का संकेत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमला कर रही है; उसने भारत के सैन्य स्थलों पर हमला करने के लिए ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, युद्धक हथियार और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है।

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Wing Commander Vyomika Singh says, "In a swift and calibrated response, Indian armed forces carried out a precision strike only at identified military targets... Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation… pic.twitter.com/8rnxPfK1IR — ANI (@ANI) May 10, 2025

उन्होंने कहा, "भारत ने कई खतरों को बेअसर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से ज़्यादा जगहों पर हवाई मार्ग से घुसपैठ की कोशिश की और उन्होंने उधमपुर, भुज, पठानकोट, बठिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए रात 1:40 बजे हाई-स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया।"

#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri says, "Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the Additional District Development Commissioner Raj Kumar Thapa adding to the civilian casualties and the damage in that state..." pic.twitter.com/yvwYzsqnk7 — ANI (@ANI) May 10, 2025

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुर में चिकित्सा सुविधाओं पर भी हमला किया। पाकिस्तानी कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई "उकसावे" वाली थी और भारत की प्रतिक्रिया "नपी-तुली" थी।

#WATCH | #OperationSindoor | Foreign Secretary Vikram Misri says, "There is this yet again completely ludicrous claim that Indian mailers have hit Afghanistan totally frivolous allegation and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which… pic.twitter.com/GX1LStuBpq — ANI (@ANI) May 10, 2025

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "As a condemnable and unprofessional act, Pakistan targeted hospitals and school premises at air bases at Srinagar, Awantipur and Udhampur. This once again revealed their irresponsible tendency of attacking civil infrastructure." pic.twitter.com/6VRX5WefH5 — ANI (@ANI) May 10, 2025

Web Title: MEA Press Conference Today LIVE Pakistan Army trying to infiltrate from border areas