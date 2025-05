India-Pakistan Tension: जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी गोलीबारी जारी, एक सीनियर अधिकारी की मौत; सीएम ने जताया दुख

India-Pakistan Tension: पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू-कश्मीर में हमले को मुश्तैदी से रोका जा रहा है। इस बीच, राजौरी जिले में शनिवार तड़के पाकिस्तानी गोलाबारी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की मौत हो गई और उनके दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी के अतिरिक्त उपायुक्त राज कुमार थापा और उनके दो कर्मचारी राजौरी शहर में उनके आवास पर तोप का गोला गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

अधिकारियों के अनुसार, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। थापा ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके कर्मचारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने थापा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, “राजौरी से विनाशकारी समाचार। हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन सेवाओं के एक समर्पित अधिकारी को खो दिया है। कल ही वह जिले के उपमुख्यमंत्री के साथ थे और मैंने जिस ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता की थी, उसमें शामिल हुए थे। “आज अधिकारी के आवास पर पाकिस्तानी गोलाबारी हुई, जिसमें राजौरी शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त श्री राज कुमार थापा की मौत हो गई। इस भयानक जानमाल के नुकसान पर अपने सदमे और दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।"

Additional District Development Commissioner Raj Kumar Thappa dies in Pakistani shelling in Rajouri, tweets J&K CM Omar Abdullah pic.twitter.com/jgH7PyFvMj

मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में नागरिक इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद कई लोग मारे गए हैं, जिसके तहत भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ढांचे वाले नौ स्थानों पर हमला किया।

पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, पूजा स्थलों को निशाना बनाया और जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर ड्रोन से हमला किया।

#WATCH | Poonch, Jammu & Kashmir | Loud explosion can be heard towards the end as Pakistan targets civilian areas.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/VQNXTGrvdY