केंद्र ने भारतीय महिला वायुसेना पायलट शिवानी सिंह के पाकिस्तान में पकड़े जाने के दावों को किया खंडन

Highlights पीआईबी की फैक्ट-चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि शिवानी सिंह नाम की भारतीय वायुसेना की पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा फैक्ट चेकिंग एजेंसी ने कहा, भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पकड़ा नहीं गया है

नई दिल्ली: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट-चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिवानी सिंह नाम की भारतीय वायुसेना की पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। हालांकि, फैक्ट चेकिंग एजेंसी ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि, “भारतीय महिला वायुसेना पायलट को पकड़ा नहीं गया है।”

एजेंसी ने कहा, “पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल का दावा है कि भारतीय महिला वायु सेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। एजेंसी ने एक अलग दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के ऊपर एक लड़ाकू विमान से उतर गया था, इसे फर्जी बताया।

Indian Female Air Force pilot has NOT been captured🚨 Pro-Pakistan social media handles claim that an Indian Female Air Force pilot, Squadron Leader Shivani Singh, has been captured in Pakistan. #PIBFactCheck ❌ This claim is FAKE! #IndiaFightsPropaganda @MIB_India … pic.twitter.com/V8zovpSRYk

भारत द्वारा नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों पर सटीक हमले करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इस अफ़वाह ने ज़ोर पकड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की बाढ़ आ गई है।

उपयोगकर्ताओं को अपने फ़ोन पर लोकेशन सेवाएँ बंद करने का आग्रह करने वाली निराधार चेतावनियों से लेकर, S-400 वायु रक्षा प्रणाली के नष्ट होने के झूठे दावे, देश के 70% पावर ग्रिड के ध्वस्त होने की अफ़वाहें, ऑनलाइन कई तरह की गलत सूचनाएँ फैल रही हैं।

