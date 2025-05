IPL 2025: भारत-पाक सीमा पर तनाव के कारण IPL के निलंबन से BCCI को प्रति मैच ₹100-125 करोड़ का नुकसान, रिपोर्ट का दावा

Highlights एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई को हर मैच के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये का नुकसान सीमा पर तनाव के कारण बीसीसीआई ने प्रतियोगिता को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है संबंधित हितधारकों के बीच कई परामर्शों के साथ, एक सप्ताह में फिर से शुरू होने की संभावना

IPL 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन इसके वित्तीय निहितार्थ बहुत बड़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई को सीजन के दौरान नहीं खेले जाने वाले हर मैच के लिए लगभग 125 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

गुरुवार को धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच फ्लडलाइट खराब होने के कारण मैच रोकना पड़ा। भारत के कई शहरों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले होने के कारण मैच को अंततः रद्द करना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव के कारण बीसीसीआई ने प्रतियोगिता को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।

हालांकि, संबंधित हितधारकों के बीच कई परामर्शों के साथ, एक सप्ताह में फिर से शुरू होने की संभावना है। देश में अत्यधिक संवेदनशील स्थिति होने के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि बीसीसीआई को ₹100 से ₹125 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रसारण, प्रायोजन और अन्य मैच-संबंधी राजस्व को ध्यान में रखते हुए बीमा के शामिल होने पर भी यह नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है।

हालांकि बीसीसीआई इस साल टूर्नामेंट को पूरा करने की पूरी संभावना है, लेकिन अगर कुछ अनियंत्रित कारणों से ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें बोर्ड द्वारा अर्जित ₹5,500 करोड़ के विज्ञापन राजस्व का एक तिहाई हिस्सा खोना पड़ेगा।

